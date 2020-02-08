Общество

10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей

10 улиц Пскова будут названы в честь выдающихся личностей, внесших неоценимый вклад в защиту Родины. 12 февраля этот вопрос рассмотрел комитет городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Решением общественной комиссии был одобрен список из 10 выдающихся личностей, в который вошли:

Сергей Шанцев (1958-2000) - заместитель командира разведывательной группы 700-го отдельного отряда специального назначения (2-я отдельная бригада специального назначения), прапорщик, Герой России (посмертно). Погиб 24 января 2000 года.

Александр Калинин (1975-2000) - служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ, капитан, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 года.

Михаил Боченков (1975-2000) - командир разведроты 2-й бригады специального назначения ГРУ ГШ, капитан, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 года.

Сергей Самойлов (1976-2000) - командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального Штаба Вооружённых Сил РФ, старший лейтенант, Герой России (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 года.

Виктор Черненький (1971-2000) - разведчик - пулеметчик войсковой части 64044, сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 21 февраля 2000 года.

Владимир Швецов (1978-2000) - механик войсковой части 06776, младший сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 1 марта 2000 года.

Роман Афанасьев (1980-2000) - командир отделения войсковой части 32515, младший сержант, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 1 марта 2000 года.

Константин Таланов (1972-2000) - служил по контракту в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, капитан, Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Погиб 20 марта 2000 года.

Роман Соколов (1972-2000) - заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке, капитан, Кавалер Ордена Мужества, Герой России (посмертно). Погиб 1 марта 2000 года.

Моисей Казакевич (1904-1944) - участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., лейтенант. Награжден Орденом «Красная звезда». Погиб 13 сентября 1944 года.