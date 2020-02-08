Общество

В Пскове установят мемориальную доску погибшему бойцу 6 роты Роману Соколову

Инициативу установки мемориальной доски Роману Соколову, погибшему при исполнении воинского долга в составе 6 роты 1 марта 2000 года, рассмотрел комитет Псковской городской Думы по социальным вопросам и молодежной политике, заседание которого прошло 12 февраля под председательством замглавы комитета Фёдора Постнова.

Мемориальную доску Роману Соколову установят на доме №4А по улице Индустриальной, где он жил.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, финансирование работ по изготовлению и установке мемориальной доски будет производиться в 2020 году по основному мероприятию «Совершенствование мемориальной работы» подпрограммы «Культурное наследие муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков».

Добавим, Роман Владимирович Соколов - гвардии капитан, заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке родился 16 февраля 1972 года в Рязани. Мечтал поступить в высшее командное училище ВДВ в родном городе. Эта мечта осуществилась 1 августа 1989 года. Окончив училище, он был направлен к месту службы в Псков в 76-ю гвардейскую Краснознаменную дивизию. В 1995 году Роман Соколов участвовал в первой операции по наведению конституционного порядка в Чеченской республике. Сражаясь в Аргунском ущелье, получил ранение в руку и контузию. Был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые заслуги». В 2000 году новая командировка в Чечню. 29 февраля 6-я рота десантников, выполняя приказ, выдвигалась на господствующие высоты у выхода из Аргунского ущелья. Капитан Соколов возглавил два взвода и отошел с ними на высоту 776.0 под шквальным огнем. После гибели командира 6-й роты гвардии майора Молодова, командование принял гвардии капитан Соколов, хотя уже был ранен. Ночью 1 марта боевики пытались окружить роту. Гвардии капитан Соколов до последнего не прекращал сражаться. Однако все было тщетно. Смертельная мина ударила в спину. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, гвардии капитану Роману Соколову присвоено звание Герой России (посмертно).