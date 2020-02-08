В Пскове открылась новая кофейня «Wake Up Berry!»

Кофейня «Wake Up Berry!», что в переводе означает «Проснись, ягодка!», открылась в Пскове, прямо в центральном офисе Сбербанка.
Заведение является дочерним хорошо известной псковичам кофейни Coffeetel (Октябрьский, 50)
«”Wake Up Berry!” - это кофе с собой. В ежедневной гонке между работой и домашними делами порой не успеваешь побаловать себя. Но захватить стаканчик кофе - это ли не то самое, чего хотелось в данную минуту? Широкий выбор напитков порадует каждого ценителя кофе: от классики до авторской рецептуры, выверенной с аптекарской точностью!», - отмечают сотрудники заведения.
Официальная группа кофейни ВКонтакте здесь
Октябрьский проспект, 23/25, центральный офис Сбербанка