Общество

В Пскове открылась новая кофейня «Wake Up Berry!»

Кофейня «Wake Up Berry!», что в переводе означает «Проснись, ягодка!», открылась в Пскове, прямо в центральном офисе Сбербанка.

Заведение является дочерним хорошо известной псковичам кофейни Coffeetel (Октябрьский, 50)

«Wake Up Berry!» работает только на первоклассном зерне итальянского бренда illy, который привлекает к себе пристальное внимание благодаря своему несомненному качеству и безукоризненному вкусу, и это тоже особенность кофейни, ведь на этом зерне не работает ни одно заведение города.

«”Wake Up Berry!” - это кофе с собой. В ежедневной гонке между работой и домашними делами порой не успеваешь побаловать себя. Но захватить стаканчик кофе - это ли не то самое, чего хотелось в данную минуту? Широкий выбор напитков порадует каждого ценителя кофе: от классики до авторской рецептуры, выверенной с аптекарской точностью!», - отмечают сотрудники заведения.

«Wake Up Berry!» - почему именно такое название? Потому что кофе - это ягода, хранящая в себе неповторимый вкус и аромат. «Проснувшись», она одаривает кофеманов невероятными вкусовыми сочетаниями.

Официальная группа кофейни ВКонтакте здесь

Октябрьский проспект, 23/25, центральный офис Сбербанка