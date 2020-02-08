Общество

Михаил Ведерников отметил высокий уровень трудоустройства выпускников Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа

Идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 февраля, во время рабочей поездки в Себежский район. Вместе с руководством учебного учреждения и муниципалитета глава региона обсудил перспективы развития среднего профессионального образования в Идрице. В осмотре также приняли участие депутаты Псковского областного Собрания Андрей Козлов и Дарья Козьякова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, глава региона прошел по производственным помещениям, учебным классам, осмотрел оснащение мастерских, пообщался с педагогами и учащимися. Идрицкий филиал является единственным в Псковской области учреждением среднего профессионального образования, которое готовит квалифицированных кинологов, ветеринарных фельдшеров и зоотехников. В 2019 году выполнен набор студентов по специальности «страховое дело».

Директор Екатерина Заика рассказала, что в филиале колледжа обучаются около 200 человек, большая часть которых — жители Псковской области. Хотя среди учащихся есть и ребята из Латвии.

Глава региона отметил высокую востребованность выпускников колледжа. «У вас единственное учебное заведение, почти все учащиеся успешно трудоустраиваются по специальности. Это очень хороший показатель», — сказал он.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации учреждения. Его руководитель проинформировала главу региона, что в прошлом году Псковский агротехнический колледж стал победителем конкурса на предоставление гранта из федерального бюджета в размере около 50 млн рублей для развития в регионе федерального проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) национального проекта «Образование». Порядка 5 млн рублей грантовых средств будет направлено на комплексную модернизацию лабораторий «Ветеринария» и «Зоотехния». Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в 2020 году учреждение будет подключено к высокоскоростному Интернету

Екатерина Заика обратила внимание, что наиболее актуальным вопросом является необходимость проведения ремонтных работ в учебном корпусе и общежитии. Она заметила, что после приведения в порядок аудиторий и жилых помещений образовательное учреждение сможет увеличить набор абитуриентов, а также открыть ряд перспективных направлений. Так, руководитель учреждения поделилась планами по открытию востребованной в регионе специализации «Технология молока и молочных продуктов».

Глава региона отметил, что вопросы ремонта ряда учебных помещений, а также второго этажа общежития обязательно будут проработаны. По замечанию Михаила Ведерникова, соответствующее обращение с просьбой оказать поддержку будет направлено в министерство просвещения Российской Федерации.

Губернатор подчеркнул, что к вопросам модернизации материально-технической базы учреждения могут быть привлечены и крупные промышленные предприятия, которые заинтересованы в получении квалифицированных специалистов и могут стать будущими работодателями выпускников.