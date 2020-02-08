Общество

В Псковской областной больнице запрещены посещения пациентов из-за ограничительных мероприятий по недопущению заноса гриппа

Со вчерашнего дня в Псковской областной больнице введены ограничительные мероприятия для предупреждения заноса гриппа и ОРВИ на основании постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области и приказа главного врача ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Как сообщается в Инстаграм больницы, в частности, вводятся масочный режим, дезинфекционный режим, проветривание и обеззараживание воздуха.

Отмечается, что запрещены посещения пациентов (посещения только по распоряжению заведующей отделением), также усилены мероприятия по своевременному выявлению больных ОРВИ и гриппом.