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Общество

В Псковской областной больнице запрещены посещения пациентов из-за ограничительных мероприятий по недопущению заноса гриппа

12.02.2020 14:16|ПсковКомментариев: 0

Со вчерашнего дня в Псковской областной больнице введены ограничительные мероприятия для предупреждения заноса гриппа и ОРВИ на основании постановления главного государственного санитарного врача по Псковской области и приказа главного врача ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

Как сообщается в Инстаграм больницы, в частности, вводятся масочный режим, дезинфекционный режим, проветривание и обеззараживание воздуха.

Отмечается, что запрещены посещения пациентов (посещения только по распоряжению заведующей отделением), также усилены мероприятия по своевременному выявлению больных ОРВИ и гриппом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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