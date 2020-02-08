Общество

В региональном УФСИН подвели итоги деятельности за 2019 год

В УФСИН России по Псковской области состоялось совещание, в ходе которого были подведены итоги работы уголовно-исполнительной инспекции УФСИН за 2019 год. Мероприятие прошло под руководством временно исполняющего обязанности начальника управления Виктора Леонова и при участии представителей группы по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и начальников всех филиалов УИИ региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

С докладом о проделанной работе за прошедший год выступила начальник уголовно-исполнительной инспекции Алена Демидова. Основное внимание присутствующих было акцентировано на соблюдении законности при выполнении обязанностей сотрудниками УИИ, совершенствовании взаимодействия с органами внутренних дел и местного самоуправления, в том числе направленного на снижение уровня повторной преступности среди осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Всего за 2019 год по учетам УИИ прошло 5248 осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, в том числе 1928 условно-осужденных, осужденных к обязательным работам - 805, осужденных к исправительным работам – 745.

По анализу численности состоящих на учетах по видам наказания по сравнению с прошлым годом отмечено значительное увеличение количества лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с 87 до 109 лиц, а также лиц, которым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий с 1 до 27 человек.

В целом, плановые показатели деятельности уголовно-исполнительной инспекции, установленные приказом Минюста, выполнены. Уровень привлечения осужденных к обязательным и исправительным работам составил по 100%.

Также в ходе совещания были заслушаны начальники районных филиалов учреждения, допустившие наиболее низкие показатели в служебной деятельности.

В завершение мероприятия временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов поблагодарил сотрудников инспекции за конструктивную работу, призвал обратить пристальное внимание на моменты, требующие доработки, и обозначил первостепенные задачи и приоритетные направления на ближайший период.