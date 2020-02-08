Общество

Белозеров поддержал предложение Турчака о включении в стратегию РЖД создания электрифицированного движения в Псковской области

Фото: council.gov.ru

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» в рамках пленарного заседания Совета Федерации обратился к генеральному директору - председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову с просьбой включить Псковскую область, где нет электрифицированного движения, в стратегию РЖД, сообщает пресс-служба партии.

«Псковская область - единственный субъект РФ, где нет ни одного километра электрифицированного движения. Эта тема была в стратегии РЖД-2030, потом из этой стратегии она исчезла. Этим вопросом необходимо заниматься», - подчеркнул Турчак.

Белозеров отметил, что проекты по интенсивности и пассажиропотоку до Пскова показали, что электрификация необходима. «Мы сейчас будем нашу программу менять», - отметил он.

Также Турчак напомнил о необходимости строительства путепровода на территории железнодорожного узла в Великих Луках.

«Я знаю, что обсуждение с администрацией Псковской области ведется, вы даже вышли на проект соглашения, которое должны подписать. Хотелось бы ускорить процесс решения этого вопроса. И, конечно, тема с пешеходными переходами на железнодорожных путях. По соответствующему критерию, который вы назвали, – 600 человек населения, новые застройки в населенных пунктах области, в частности, поселок Плюсса, нет. Соответственно, поселок просто разорван на две части железнодорожными путями. Прошу ускорить решение и этого вопроса», - сказал вице-спикер СФ.

Белозеров пояснил, что по путепроводам в ближайшее время соглашение будет заключено. «В отношении переходов – исследуем более детально по конкретному направлению. По Плюссе мы обязательно ускоримся», - заключил он.