Общество

В «Единой России» выступили против продажи вейпов через торговые автоматы

«Единая Россия» будет бороться с попытками обезличенной торговли вейпами, электронными сигаретами и другими никотиносодержащими веществами в сети Интернет и через торговые автоматы. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы Генерального совета партии по поддержке гражданского общества, сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский, комментируя соответствующие поправки Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, направленные в кабмин и Минздрав, сообщили в пресс-службе «Единой России».

«Эта инициатива абсолютно нереализуема, и «Единая Россия» выступает категорически против нее. Уверен, она столкнется с валом критики и не пройдет в Государственной думе ни в каком варианте. Дело в том, что продажа таких устройств, жидкостей для них и прочих аналогов в вендинговых аппаратах не гарантирует того, что они не будут приобретены несовершеннолетними», - заявил Боярский.

По его словам, партия готовит ко второму чтению поправки в проект поправок в КоАП и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». «В законодательстве появляется большой пласт регулирования никотиносодержащих, бестабачных и прочих альтернатив табакокурению. Их курение приравнивается к обычному курению табака с точки зрения разрешенных мест. И мы намерены поставить жесточайший запрет на распространение любых альтернатив курению табака среди несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет. А вендинговые машины – это, по сути, такой же обезличенный способ приобретения этих товаров любой возрастной категорией, против которого «Единая Россия» будет выступать самым бескомпромиссным образом», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, по сообщениям СМИ, институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ разработал и направил в кабмин и Минздрав поправки, которыми предлагается разрешить продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в Сети и через вендинговые автоматы. Специалисты института уверены, что для никотиносодержащей продукции стоит создать отдельный технический регламент о безопасности, а сами изделия не следует полностью приравнивать к сигаретам в части розничных и дистанционных продаж, рекламы и выкладки.