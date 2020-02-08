Общество

«Масочный» режим введен в школах, соцучреждениях и на предприятиях торговли Пскова

Постановление «О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ» подписал глава администрации муниципалитета Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В документе, в частности, говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования (в образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в организациях, оказывающих услуги населению и др.) «масочного» режима для сотрудников, а также уборки мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

Срок - с 11 февраля до особого распоряжения Главного государственного санитарного врача Псковской области.

При этом руководству МП города Пскова «Аптека №2» поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек Пскова.

В Псковской области на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом повысилась по сравнению с предыдущей неделей на 15,4% и составила 80,73 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 5083 случая. Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 43,5%.

В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 6,4% и составила 122,98 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 2584 случая. Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 43,2 % и в возрастных группах: среди детей 0-2 лет - на 3,2%, 7-14 лет - на 13,0%.