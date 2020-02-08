Общество

Яблоки из Польши и орехи из Вьетнама не пропустили через границу в Псковской области

Яблоки из Польши и орехи из Вьетнама не пропустил Россельхознадзор через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы РФ в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» был запрещен ввоз 35,3 тонн продукции растительного происхождения.

Свежие яблоки перевозили из Польши в город Актобе Республики Казахстан, а орехи кешью, страной происхождения которых по фитосанитарному сертификату является Вьетнам, направлялись из Латвии в Москву в адрес юридического лица.

Специалисты установили, что представленный на партию яблок фитосанитарный сертификат недействителен, так как документ был выдан уполномоченным органом Польши после фактического убытия груза с территории страны. А сведения, содержащиеся в сертификате, оформленном на партию орехов, не соответствовали информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Транзит 19,5 тонн яблок в Казахстан и ввоз 15,8 тонн орехов кешью на территорию Российской Федерации запрещены.