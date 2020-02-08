Общество

На сырость в квартирах и счета в квитанциях пожаловались великолучане Андрею Корневу на депутатском приеме

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, за разъяснением действующих норм законодательства и помощью в решении вопросов к парламентарию обратились семь великолучан - часть из них пришли на прием к депутату, чтобы донести коллективную позицию жителей многоквартирных домов.

Так, собственники помещений в жилом доме по улице Ленина недовольны качеством проведенного капитального ремонта, который был выполнен в 2019 году за счёт средств Фонда капитального ремонта Псковской области.

Как рассказала одна из жительниц многоэтажки, при замене освещения из подъездов исчезли исправно работающие датчики движения, и теперь свет горит круглосуточно. Кроме того, жители возмущены, что во время проведения ремонтных работ были установлены батареи с меньшим количеством секций, после чего в квартирах стало сыро.

По словам граждан, на их обращения в управляющую компанию, нет адекватной реакции. Андрей Корнев подключится к решению проблемы - чтобы принудить строителей исправить допущенные огрехи, депутат направит официальный запрос руководителю регионального Фонда капитального ремонта.

Жителей еще одной великолукской многоэтажки на прием к депутату привели полученные квитанции за коммунальные услуги - граждане недоумевают, почему в период аномально теплой зимы счета за отопление в сравнении с прошлым годом не уменьшаются, а растут.

Андрей Корнев пообещал помочь разобраться в ситуации - за разъяснениями и проверкой правильности расчётов парламентарий обратится в управляющую компанию и великолукские «Тепловые сети».

Кроме того, пришедших к депутату горожан, волновали вопросы, связанные с установлением социальных льгот, земельным законодательством, стоимостью услуг по проверке газового оборудования.

«Для депутата нет ничего более полезного, чем общение с избирателями и личное участие в жизни своего округа, - прокомментировал прошедший приём граждан Андрей Корнев. - Такой прямой разговор с людьми позволяет быть в курсе всех проблем, не отрываться от народа, быть вместе с теми, кто за тебя голосовал. Много обращений - значит, есть проблема, нужны изменения. Так мы получаем максимально актуальную базу для законотворческой деятельности».

Напомним, что прием граждан депутатами регионального парламента в общественной приемной партии «Единая Россия» проводится регулярно. С актуальным графиком приёма можно ознакомиться на сайте Псковского областного Собрания депутатов.