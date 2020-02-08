Общество

Ряд важных вопросов рассмотрен на очередном заседании Избирательной комиссии Псковской области

Сегодня, 12 февраля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Псковской области. На заседании было рассмотрено 11 вопросов.

Первым рассмотрели вопрос о проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя на территории Псковской области в 2020 году. С докладом выступил секретарь ИКПО Сергей Ковальчук, который пояснил, что подобный документ принимается ежегодно. День молодого избирателя определен на всей территории РФ, как третье воскресенье февраля. ИКПО заранее обратилась во все Территориальные избирательные комиссии Псковской области с просьбой - подготовить совместный план мероприятий. При разработке мероприятий ИКПО рекомендовала учитывать ТИК всю специфику работы в своих муниципальных образованиях, а также исторические и культурные традиции. Сергей Ковальчук отметил, что в план включены все мероприятия разработанные ТИК, всего порядка 188. Они направлены на повышение правовой культуры избирателей и рассчитаны на длительный период работы. В ходе заседания было отмечено, что принятый план поможет отслеживать наполняемость работы ТИК, так как все они переходят на штатную основу. Всеми членами Избирательной комиссии Псковской области единогласно утвержден план и рекомендовано ТИК обеспечить проведение всех мероприятий. В ходе доклада замечаний и предложений не возникло.

Также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Псковской области «О Молодежной избирательной комиссии Псковской области». Необходимость внесения изменений возникла в связи с тем, что с момента принятия данного постановления прошел год, за год работы Молодежной избирательной комиссии был накоплен определенный опыт, который необходимо применить на практике. Изменения связны с расширением списка субъектов, которые вправе выдвигать кандидатов в состав Молодежной избирательной комиссии. В список субъектов добавлен Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Также в документ внесены изменения, связанные с вопросом ротации кадров. Ранее ротация Молодежной избирательной комиссии допускала замену двух членов комиссии в течение года. По новым правилам ротация будет проходить столько раз, сколько будет необходимо, и будет зависеть от активности, заинтересованности и деятельности молодых людей. Члены ИКПО рассмотрели и вопрос, связанный с внесением изменений в удостоверение члена Молодежной избирательной комиссии. Такая необходимость возникла в связи с изменением символики ИКПО, также при внесении изменений учитывалась необходимость логично расположенного и удобного к прочтению текста удостоверение. Внесение изменений поддержано всеми членами комиссии единогласно, контроль за исполнением постановления возложен на секретаря ИКПО.

«Недавно я совершал объезд районов, где ТИК меняют свой статус. В рамках поездки прошли встречи и с членами Молодежных избирательных комиссий. Оказалось, что из тех, кто был избран в их состав в прошлом году, только от 10 до 30% молодых людей заинтересованы в деятельности комиссии. Нужно гнаться за качеством, а не за количеством», - прокомментировал вопрос председатель ИКПО Игорь Сопов.

На заседании также рассмотрен вопрос об утверждении Единого порядка организации планирования и проведения закупок Избирательной комиссией Псковской области. В ходе обсуждения было пояснено, что данные изменения обоснованы необходимостью закрепить обязанности при организации процесса закупок за конкретными должностными лицами. В документе зафиксированы такие пункты, как сроки исполнения технического задания, обозначение сотрудника ответственного за выполнение необходимых процедур и другое. Данный пункт повестки поддержан большинством голосов, один член ИКПО проголосовал против.

Несколько следующих вопросов в повестке заседания касались возложения полномочий избирательных комиссий в муниципальных образованиях. Членами Избирательной комиссии Псковской области единогласно принято решение о возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума на Территориальные избирательные комиссии Куньинского, Порховского, Псковского и Великолукского районов.

В ходе заседания также рассмотрены результаты проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 4 квартал 2019 года региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области. В рамках проверки был осуществлен контроль за поступлением средств в 34 региональных отделения политических партий. Установлено, что в вопросе поступления средств партии работают в соответствии с действующим законодательством. Всего за 4 квартал 2019 года партии получили 9,7 млн рублей, 82% поступлений составило финансирование федеральным центром, а 14% - это пожертвования от юридических и физических лиц. Все физические лица подвергаются проверке через УФНС России по Псковской области, на текущий момент нарушений не выявлено.