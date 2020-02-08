Общество

РАНХиГС разработает стратегию развития Пскова до 2030 года за 4,8 млн рублей

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) разработает стратегию развития Пскова до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Учебное заведение выиграло соответствующий открытый конкурс, инициированный администраций Пскова в конце прошлого года. Итоги тендера опубликованы на сайте госзакупок.

Всего в конкурсе, проведенном в электронной форме, приняло участие 13 участников. РАНХиГС, получившая 62,78 балла, обошла Высшую школу экономики (55,97), Институт стратегических исследований Республики Башкортостан (46,18), ПсковГУ (30,54), Российский экономический университет им. Плеханова (28,42), Государственный университет управления (27,01), ВятГУ (27,04) и ряд коммерческих организаций.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 5 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Пскова. РАНХиГС предложила свои услуги за 4,8 млн рублей.

Конкурсной комиссией оценивалась не только цена контракта, но и такие критерии, как опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера за последние 5 лет, квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ,

Добавим, что разработка документа предусмотрена муниципальной программой «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности».

Цель стратегии - определение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города Пскова, выбор путей и способов достижения целей.

Стратегия должна быть разработана в течение 210 дней с даты подписания контракта.