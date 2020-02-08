Общество

Власти сняли вопрос создания Себежского городского округа с повестки дня

Вопрос объединения Идрицы с другими населенными пунктами в Себежское городское поселение должен быть снят с повестки дня. Такое заявление сегодня, 12 февраля, на рабочей встрече с представителями собрания депутатов городского поселения Идрица по вопросам реализации нацпроектов, перспектив развития поселка сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Отдельно я бы хотел затронуть вопрос объединения Идрицы, а также других населенных пунктов в Себежское городское поселение. Никаких задач в этой части не стояло. Мы этот вопрос обсуждали не в контексте объединения населенных пунктов, а по обращению общественности и ветеранов Островского района с просьбой попросить президента России присвоить муниципалитету звание Города воинской славы. Я в администрации президента РФ занимался этим вопросом, сейчас список из 45 городов закрыт», - цитирует главу региона пресс-служба областной администрации.

Михаил Ведерников также добавил, что объединение населенных пунктов не самоцель, и поручил руководителю района Леониду Курсенкову снять вопрос с повестки дня.

«Призываю не создавать предпосылок для раскола, а направить свои силы на приведение поселка в порядок. Мы достаточно большие средства выделили населенному пункту в прошлом году. Постоянно ищем новые возможности, чтобы Идрица выглядела в соответствии со своим статусом - Родина Знамени Победы», - резюмировал свое выступление по вопросу создания Себежского городского округа губернатор.

Во время рабочей встречи местные депутаты выдвинули ряд инициатив по развитию городского поселения. К примеру, представители муниципалитета попросили главу региона проработать вопрос по восстановлению регулярного пригородного железнодорожного сообщения между Себежем и Великими Луками через Идрицу. Это бы позволило повысить транспортную доступность небольших населенных пунктов, жители которых вынуждены ездить вместе с детьми на школьных автобусах.

Михаил Ведерников отметил, что регион сейчас работает над восстановлением железнодорожного сообщения между Псковом и Великими Луками, а транспортную доступность небольших населенных пунктов планируется наладить за счет приобретения в рамках программы импортозамещения рейсовых автобусов.

Депутаты также предложили на федеральном уровне проработать вопрос придания Идрице особого исторического статуса. Михаил Ведерников идею поддержал и также отметил, что этому может способствовать создание масштабного мемориального комплекса, который включает в себя не только памятник Знамени Победы, а также и другие памятные места поселка.

Еще одним вопросом во время рабочей встречи стало привлечение инвесторов в Идрицу. Как отметили представители законодательной власти городского поселения, это позволит населенному пункту расти и открывать новые рабочие места для молодежи. Губернатор подчеркнул, что у Идрицы есть несколько конкурентных преимуществ, в их числе железнодорожный узел, инвесторам предлагается населенный пункт в качестве площадки для размещения.

«Мы выделили порядка 200 млн рублей на кадастрирование земель из тех средств, которые предоставлены региону за высокие показатели эффективности в прошлом году. Работа предстоит упорная, она может занять около трех лет, но результатом станет упрощение предоставления земли потенциальным инвесторам», - подчеркнул глава региона.

В завершении встречи депутаты поблагодарили Михаила Ведерникова за то внимание, которое уделяется Идрице. В свою очередь губернатор положительно оценил активность народных избранников и пожелал им плодотворной работы на благо местных жителей.