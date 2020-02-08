Общество

Псковские волонтеры разных поколений объединились для профилактической работы среди молодежи

В Пскове в рамках социального проекта Псковского Красного Креста «ЗОЖ открывает мир возможностей» сегодня, 12 февраля, прошла организационно-установочная встреча для подготовки добровольцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в РО РКК, в ней приняли участие 20 добровольцев разных поколений из 6 муниципальных образований региона.

Основная цель встречи - повышение уровня знаний и формирование основных навыков у участников встречи по вопросам самостоятельного проведения информационных сессий среди молодежи по здоровому образу жизни и мотивация сторонников проекта на использование нового опыта и полученной информации в своей профессиональной деятельности по распространению знаний о здоровом образе жизни и организации работы добровольцев.

Председатель Псковского регионального отделения РКК Петр Василевский в своем выступлении рассказал о работе проведенной в 2019 году по профилактике социально значимых заболеваний и связь программы «Социальная защита детей» с программной деятельностью в области пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Он также рассказал о планируемых мероприятиях, предусмотренных проектом «ЗОЖ открывает мир возможностей», и озвучил основные аспекты плана деятельности по проекту первой половины 2020 года. Среди них фотоконкурс «Спорт школьной жизни: стоп кадр», спортивно-игровой конкурс «Стиль моей жизни - спорт!», ВелоКвест и другие профилактические мероприятия для молодежи.

Присутствующие добровольцы из местных отделений РКК поделились своим опытом работы и достигнутыми успехами, высказали проблемные стороны, над которыми предстоит еще поработать.

В ходе установочной встречи выступили специалисты регионального отделения РКК Елена Дрейлих и Андрей Иванов, которые рассказали о подходах к решению вопросов обучения молодых людей навыкам здорового образа жизни и формах мотивации подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Отметим, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии региональными властями.