Общество

Участники войны и жители блокадного Ленинграда получат право бесплатного проезда в общественном транспорте

Право на бесплатный проезд в городском и междугороднем общественном транспорте получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, об этом губернатор Псковской области заявил, проводя выездное заседание рабочей группы по вопросу проведения в регионе Года памяти и славы.

«Из областного бюджета в этом году на эти цели будет выделено 6 млн рублей. Эта мера поддержки для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда станет ежегодной», - заметил глава региона. В настоящее время к данным трем категориям относятся более 660 человек, проживающих в Псковской области.

Право на бесплатный проезд участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда смогут реализовать в апреле, до Дня Победы, обратила внимание председатель Комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Ранее эти граждане имели право на льготы, оплачивая 50% от стоимости проезда по пригородным маршрутам, а на городских маршрутах действовал льготный проездной 800 рублей.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил особое внимание глав муниципальных образований на необходимость обеспечить ветеранов транспортом, чтобы те могли добраться до места проведения праздничных мероприятий. С соответствующей жалобой к губернатору обратился один из ветеранов региона.