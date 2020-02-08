Общество

Псков получит дополнительно около 58 млн рублей на работы по благоустройству

Доходы бюджета Пскова на 2020 год за счет поступлений из федерального бюджета увеличатся на 58,8 млн рублей. Из них 57,9 млн рублей будет направлено на работы по благоустройству по программе формирования современной городской среды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, такие цифры озвучила сегодня, 12 февраля, начальник финансового управления администрации города Тамара Винт на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы.

Она также рассказала, что за счет партнеров увеличилось в общей сложности на 20 млн рублей финансирование проектов, реализуемых в Пскове в рамках программ приграничного сотрудничества. Это проект «Мультимодальные города», благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной и сквера им. 60-летия Октября, выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия, расположенного по адресу: ул. Георгиевская, 4.

Депутат Александр Баев поинтересовался, почему возникла кредиторская задолженность по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу ул. Р. Люксембург, 28, если сами ремонтные работы были завершены в сентябре прошлого года.

Елена Жгут пояснила, что такая ситуация возникла не только по этому адресу. Связана она с тем, что отдельные подрядчики, по ее словам, не смогли своевременно предоставить все документы, необходимые для перечисления им бюджетных денег. При том, что муниципалитет был готов оплатить их работы еще в прошлом году.