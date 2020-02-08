Общество

Блогер: Псковские чиновники догадались попросить высокого гостя надеть бахилы, а новгородские - нет

Новгородский блогер Валерий Николаев, любящий сравнить Псков и Великий Новгород, не в пользу последнего, снова нашел, что сравнить между соседними областными центрами.

ИА «Великий Новгород.ру» сообщает, что на этот раз взор Николаева упал на ноги министра здравоохранения РФ, который накануне посещал Новгородскую областную больницу. Внимательный блогер заметил, что Михаил Мурашко, в отличие от остальных чиновников, не надел бахил.

«Если ты большой чиновник, то обувать бахилы в больнице уже не надо. А если и небольшой, то тоже не надо. В больнице! Недавно выкладывал фото посещения полпредом СЗФО одного из обычных детских садов в Пскове. Все обуты в бахилы. Но это Псков», - написал он в Facebook.

«Почему-то псковские чиновники догадались попросить московских гостей надеть бахилы, а у новгородских смелости не хватило. А возможно, в областной больнице просто закончились бахилы, а 5-10 рублей в кармане министра, чтобы их купить, не нашлось», - подхватили в комментариях к записи.

Некоторые новгородцы заверили в соцсетях, что накануне приезда министра аппарат по продаже бахил специально спрятали в подсобку, потому что он давно пустовал, а с гардероба сняли объявление о том, что бесплатные бахилы закончились.