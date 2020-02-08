По искам Псковской природоохранной прокуратуры за незаконные рубки леса взыскано свыше 290 тысяч рублей

По исковым заявлениям Псковского природоохранного межрайонного прокурора за незаконные рубки леса взыскано свыше 290 тысяч рублей.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре, проведены проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования в ходе которых установлены факты незаконных рубок. В частности, арендатором лесного участка осуществлена рубка за пределами лесосеки, в связи с чем государству причинен ущерб в размере свыше 60 тысяч рублей, а членами садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран», расположенного в Псковском районе, произведена незаконная рубка в лесном массиве, расположенным рядом с садоводством, в объеме, превышающем 10 кубических метров, в связи с чем причиненный государству ущерб превысил 230 тысяч рублей.
С целью взыскания причиненного ущерба прокурор направил в суд исковые заявления с требованием о взыскании суммы причиненного ущерба в размере свыше 290 тысяч рублей.
Псковский районный суд и Опочецкий районный суд, рассмотрев гражданские дела по исковым заявлениям Псковского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворили заявленные требования в полном объеме.
Псковский областной суд согласился с законностью состоявшихся решений, отклонив доводы апелляционных жалоб незаконных лесорубов.
Стоит отметить, что всего в 2019 году судами области по искам прокуроров в связи с выявленными фактами незаконных рубок взыскан причиненный государству ущерб на общую сумму свыше 9,9 миллионов рублей.
Исполнение состоявшихся решений находится на контроле органов прокуратуры.