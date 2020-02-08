Общество

Суд обязал АПК «Русская община» вернуть в собственность муниципалитета имущество Новоржевского льнокомбината

Решением Арбитражного суда Псковской области по иску прокуратуры области признаны недействительными договоры купли-продажи нежилых зданий и земельного участка, заключенные муниципальным предприятием Новоржевского района «Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кром» и администрацией Новоржевского района с ООО «Агропромышленная компания «Русская община».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в ходе проведенной прокуратурой Новоржевского района проверки установлено, что с 2010 года МП «СПК «Кром» фактически не работало, являлось убыточным, переданное в хозяйственное ведение муниципальному предприятию имущество Новоржевского льнокомбината им не использовалось, продажа спорных объектов ООО «АПК «Русская община» осуществлена в целях погашения долгов перед указанным Обществом и без проведения конкурсных процедур, при определении стоимости продаваемого имущества использованы отчеты об оценке, утратившие свою актуальность. Фактически формально созданы правовые последствия наличия у муниципального предприятия права хозяйственного ведения на спорные объекты, дающее последнему право на его отчуждение, минуя конкурентные процедуры.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что изначально закрепление спорного имущества за муниципальным предприятием, не использующим его в уставной деятельности, и последующее согласие собственника на продажу объектов конкретному лицу были направлены на отчуждение муниципального имущества в частную собственность в обход требований закона о приватизации государственного и муниципального имущества.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Псковской области, которым по иску прокуратуры области признаны недействительными заключенные между МП «СПК «Кром» и ООО «АПК «Русская община» договоры купли-продажи нежилых строений и договор купли-продажи земельного участка под вышеуказанными объектами, заключенный между администрацией Новоржевского района и Обществом. На Общество возложена обязанность по его возврату в муниципальную собственность.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.