Общество

Штрафы за нарушение тишины в жилых домах в дневное время планируют ввести в России

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству направит в министерство юстиции РФ поправку в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой предполагается введение штрафов за нарушение тишины и покоя жильцов многоквартирных домов в дневные часы, сообщает в четверг газета «Известия».

«В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. Норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад», - говорится в публикации со ссылкой на соответствующий документ.

По имеющейся у издания информации, физическим лицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям - от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юридическим лицам - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как заявила газете член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Афанасьева, внесение поправки в проект КоАП поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время.

В Минюсте изданию сообщили, что знают о предлагаемой поправке в КоАП и уже работают над ней.

Между тем опрошенные газетой адвокаты и представители управляющих компаний в целом поддержали инициативу, но усомнились в том, что полиция сможет оперативно реагировать на каждую жалобу, пишут «Известия».

Напомним, штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан впервые появились в законодательстве Псковской области в июле 2015 года. Уже через полгода, в январе 2016 года, в закон пришлось вносить изменения - на тот момент соглашение между министерством внутренних дел РФ и администрацией Псковской области не было утверждено, полномочиями по составлению протоколов никто не обладал. Правовой вакуум был восполнен по инициативе спикера регионального парламента Александра Котова - в закон внесли компромиссные поправки, возлагающие эти функции на представителей органов местного самоуправления.

В сентябре 2019 года правительства РФ утвердило распоряжением соглашение между полицией и органом исполнительной власти субъекта. Теперь сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по ряду статей, в том числе и тем, которые связаны с ответственностью за нарушения тишины и покоя граждан. По оценке УМВД России по Псковской области, закон фактически заработал в течение последних трех месяцев, за это время к ответственности привлечены шестьсот граждан.

В конце января 2020 года в региональный «закон о тишине» внесены правки. Они предполагают расширение применения статьи о нарушении тишины и покоя граждан. В частности, предлагается установить административную ответственность за шум и крики в ночное время и в общественных местах, и в частном секторе - в действующей редакции закона административным правонарушением являются действия, нарушающие тишину и покой граждан лишь в многоквартирных домах.