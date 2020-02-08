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Общество

Госкомпании обяжут ежегодно повышать эффективность труда на 5%

13.02.2020 08:32|ПсковКомментариев: 0

В трудовые договоры топ-менеджеров государственных компаний будет добавлена обязанность каждый год повышать производительность труда на предприятии на 5%. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве экономического развития России.

Таким образом, руководители будут нести персональную ответственность за эффективность работы учреждения.

Нововведения вступят в силу до 14 февраля 2020 года.

Предполагается, что эта инициатива позволит увеличить производительность труда в целом по стране на 3% к 2021 году и на 5% — к 2024 году. В то же время ряд экспертов полагают, что это приведет к необходимости формального повышения средней выработки на одного работника. Итогом могут стать массовые увольнения.

«Известия» опросили ряд крупных компаний на предмет того, внесены ли эти изменения в трудовые договоры руководителей. В частности, в РЖД, «Алросе» и «Аэрофлоте» рассказали, что уже включили либо намерены добавить показатель KPI (Key Performance Indicator, инструмент для определения эффективности определенной деятельности) в контракты топ-менеджеров в ближайшее время.

Подсчитывать показатель планируется по специальной методике, разработанной Министерством экономического развития. Она основана на добавленной стоимости и численности сотрудников, которые состоят в штате или работают по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), рассказали в ведомстве. При этом в ходе согласования методики возникло множество споров, так как каждая госкомпания пыталась пролоббировать отражающую ее уникальную специфику. Тем не менее метод сохранил универсальность, так как министерство постаралось учесть все замечания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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