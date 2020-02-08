Общество

Старейший советский разведчик умер на 104-м году жизни

Фото: сайт СВР России

Старейший советский разведчик Алексей Ботян, помешавший планам фюрера Адольфа Гитлера уничтожить польский Краков, умер на 104-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Иванова.

10 февраля Ботяну исполнилось 103 года. Он рассказал в интервью, как в конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город. Солдаты вермахта должны были взорвать ряд памятников культуры Кракова, однако советским разведчикам удалось заминировать склад со взрывчаткой и уничтожить сотни тонн тротила и боеприпасов немцев.

Ботян в 1941 году окончил разведывательную школу. Участвовал в обороне Москвы, принимал участие в диверсионных и партизанских операциях на территории Белоруссии и в Восточной Европе.