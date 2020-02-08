Общество

Врач посоветовал спать без одежды для восстановления сил

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о том, что для полноценного восстановления сил лучше всего ложиться спать без одежды. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на агентство «Москва».

Как отметил специалист, перед сном температура тела становится ниже, пытаясь согреться одеждой можно привести к перегреву.

«Перед погружением в сон человеческое тело охлаждается - это нормальный процесс, более низкая температура способствует качественному отдыху», - пояснил врач.

Он также посоветовал тем, кто любит спасть нагишом, следить за чистотой постельного белья. Другим - выбирать пижаму свободного кроя и из натуральных тканей (шелка, хлопка), так как синтетические ткани не дышат, создают парниковый эффект, за счет чего появляются условия для размножения бактерий.

А также перед сном лучше проветривать помещение.