Общество

Прокуратура добилась расселения печерян из аварийного барака

В Печорском районе прокуратура добилась признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки по заявлению местных жителей установлено, что на улице Заводской, 6 в городе Печоры расположен жилой многоквартирный дом 1947 года постройки (барак), состоящий из 16 комнат, находящихся в муниципальной собственности.

Жильцы дома неоднократно обращались в администрацию района с просьбой о признании дома аварийным и подлежащим сносу, однако межведомственная комиссия муниципального образования признала дом пригодным для проживания.

При этом на момент проведения проверки физический износ здания составлял более 80%, влажность балок пола, замеренная с помощью электронного влагометра была более 30%, что является пределом измерения влажности.

Также в отдельных местах сгнили и проваливаются доски пола, в подвале - вода. Зафиксировано развитие сквозных трещин в стенах и перегородках здания, разрушение цоколя, развитие деформаций и просадка фундамента, значительный перекос стен, отклонение от вертикали, повышенная влажность в помещениях, перекос оконных и дверных проемов и коробок, полное разрушение торцевой стены площадью более 6 квадратных метров.

В этой связи прокуратура направила в Печорский районный суд исковое заявление об обязании администрации района организовать повторное обследование дома с привлечением специалиста-эксперта в области строительства. Суд удовлетворил требования прокурора. Выводы проведенной технической экспертизы легли в основу заключения межведомственной комиссии. В итоге жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу.

В настоящее время администрация Печорского района принимает меры по расселению граждан из аварийного жилого дома.