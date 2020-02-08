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Общество

4 марта в тире псковской школы №4 состоятся III и IV этапы Военно-прикладной спартакиады

13.02.2020 09:35|ПсковКомментариев: 0

4 марта в тире «Аквилон» школы №4 в Пскове с 16.00 до 19.00 пройдут III и IV этапы Военно-прикладной спартакиады - «тир» и «сборка/разборка автомата АК-74М».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова», к  участию приглашаются команды 1-2 и 3+ курсов (в том числе и магистранты).

В состав входят 2 команды 1-2 курсов и 2 команды 3+ по 4 человека в каждой.

Также 3 марта с 16.00 до 18.00 будет проведена специальная тренировка по сборке и разборке автомата, чтобы все участники смогли попрактиковаться перед этапом.

Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте: https://vk.com/vps_sp и на сайте Студенческого правительства: https://pskovsp.ru

Цель спартакиады - сплочение студенческих коллективов, поднятие духа патриотизма и развитие воли к победе у молодежи, а также развитие таких навыков, как меткость, внимательность и скорость.
 

Организатором мероприятия является Студенческое правительство при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Пскова и военно-патриотического Центра «Патриот».

Источник: Псковская Лента Новостей
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