Общество

4 марта в тире псковской школы №4 состоятся III и IV этапы Военно-прикладной спартакиады

4 марта в тире «Аквилон» школы №4 в Пскове с 16.00 до 19.00 пройдут III и IV этапы Военно-прикладной спартакиады - «тир» и «сборка/разборка автомата АК-74М».



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМОБО «Студенческое правительство г. Пскова», к участию приглашаются команды 1-2 и 3+ курсов (в том числе и магистранты).

В состав входят 2 команды 1-2 курсов и 2 команды 3+ по 4 человека в каждой.



Также 3 марта с 16.00 до 18.00 будет проведена специальная тренировка по сборке и разборке автомата, чтобы все участники смогли попрактиковаться перед этапом.



Более подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте: https://vk.com/vps_sp и на сайте Студенческого правительства: https://pskovsp.ru



Цель спартакиады - сплочение студенческих коллективов, поднятие духа патриотизма и развитие воли к победе у молодежи, а также развитие таких навыков, как меткость, внимательность и скорость.



Организатором мероприятия является Студенческое правительство при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Пскова и военно-патриотического Центра «Патриот».