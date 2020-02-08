Общество

Несколько псковских СМУ не выплачивают зарплату своим работникам

Проведенными прокуратурой города Пскова проверками в ООО «СМУ-100», ООО «СМУ-105» и ООО «СМУ-107» выявлены нарушения требований трудового законодательства в части своевременности оплаты труда работников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе проверок установлено, что организации имеют задолженности по выплатам заработной платы, что является нарушением конституционных и трудовых прав работников.

В связи с чем прокуратурой города в адреса указанных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, а также по постановлениям прокурора руководители организаций привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, назначены наказания в виде административных штрафов.