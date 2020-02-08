Общество

Глава псковской частной охранной организации оштрафован за задержку зарплаты

Проведенной прокуратурой города проверкой в ООО ЧОО «Крион» выявлены нарушения требований трудового законодательства в части своевременности оплаты труда работников.

В ходе проверки установлено, что организация имеет задолженность по выплате заработной платы, что является нарушением конституционных и трудовых прав работников.

В связи с чем прокуратурой города в адрес организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, а также по постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа.