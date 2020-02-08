Общество

Псковичей приглашают принять участие в обсуждении празднования Доброго Дня защиты детей

Стало известно, когда в Пскове пройдет традиционное празднование Дня защиты детей, организованное благотворительным марафоном «Добрый Псков».

В этом году красочное мероприятие «Добрый Псков-Город детства» пройдет 30 мая на прежней площадке - в Финском парке, у Троицкого моста.

Организаторы просят псковичей принять участие в планировании праздника. «Добрый Псков» ждет предложений, ведь из года в год праздник проходит качественно, интересно и по-доброму, а значит, поддержка горожан очень нужна.

Вся информация будет выкладываться в группе благотворительного марафона «Добрый Псков» https://vk.com/dobro_pskov. Следите за новостями и принимайте участие в обсуждениях.