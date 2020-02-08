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Общество

Штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы могут назначить фиктивному директору псковского юрлица

13.02.2020 10:30|ПсковКомментариев: 0

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе следствия установлено, что жительница Пскова, согласившись на предложение от незнакомого мужчины выступить в качестве формального директора юридического лица за единовременное денежное вознаграждение. Намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в юридическом лице и быть его руководителем женщина не имела. 

Уголовное дело направлено в мировой суд Пскова для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо обязательными работами на срок до двух лет.

В настоящее время в сети Интернет часто встречаются объявления, в которых предлагается возможность легко заработать деньги путем предоставления паспорта для открытия фирмы на своё имя, при этом злоумышленники, как правило, обещают, что, будучи учредителем фирмы, гражданину не нужно будет заниматься ее деятельностью, все сделают за него.

Следует констатировать, при образовании юридического лица у гражданина как у его руководителя возникают обязанности исчислять и уплачивать законно установленные налоги, другие обязанности, предусмотренные законодательством с момента регистрации. При этом за неисполнение установленных обязанностей действующим законодательством предусмотрена ответственность для руководителя за совершение налоговых правонарушений, в том числе и административная.

На основании изложенного, прокуратура города Пскова призывает для исключения в последующем встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных дел, не допускать манипуляций со своими паспортами, не предоставлять, пытаясь таким образом заработать, свои паспорта другим лицам для создания фирм-«однодневок», а также самим не участвовать в преступных действиях.

Если вы поняли, что все-таки стали жертвой мошенников, использующих ваш паспорт в криминальных целях - незамедлительно обращайтесь в Инспекцию ФНС России (по месту регистрации фирмы либо по месту своего жительства).

Необходимо помнить, что фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. Ведь с помощью фирм-«однодневок» совершается ряд опасных преступлений - хищение бюджетных средств, «обналичивание» денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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