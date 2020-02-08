Общество

Мужчину в черном плаще ищет псковская полиция

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Владимира Антонова 1942 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Как уже сообщалось ранее, 6 апреля этого года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка и не вернулся. Мужчина страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, граждане видели его 8 апреля недалеко от Середки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Пропавший был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.