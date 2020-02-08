Общество

«Неподтвержденный» ветеринарный сертификат стал причиной возврата 19 тонн сыра в Нидерланды

В МАПП Убылинка сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям и Псковской таможни проведен контроль 19,8 тонн сыра, который перевозился в автомобиле из провинции Северный Брабант, расположенной на юге Нидерландов, в город Алматы Республики Казахстан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управлении Россельхознадзора, при проверке информации об оформлении ветеринарного сертификата страны-экспортера на специальном ресурсе компетентного органа Нидерландов достоверность информации о происхождении товара не была подтверждена.

Кроме того, на потребительской упаковке товара отсутствовала информация о наименовании, массе, пищевой ценности, дате производства, сроке годности, изготовителе и стране происхождения товара.

В связи с грубыми нарушениями Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки», недостоверностью информации о происхождении товара, ввоз 19,8 тонн сыра на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.