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Общество

Члены Национального мониторингового центра помощи пострадавшим детям проведут урок по интернет-безопасности для псковских школьников

13.02.2020 11:49|ПсковКомментариев: 0

Сегодня члены ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» проведут урок по интернет-безопасности для семиклассников  школы №24 города Пскова. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации Екатерина Мизулина сегодня, 13 февраля, на подписании соглашения о взаимодействии между региональной администрацией и ассоциацией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе круглого стола Екатерина Мизулина отметила, что ассоциация планирует развивать на территории региона не только проект по поиску пропавших детей, но и проект по интернет-безопасности.

Кроме того, она пояснила, что членами ассоциации разработано и подготовлено специальное пособие, касающееся безопасности интернета.

Екатерина Мизулина также подчеркнула, что ассоциация выступает за организацию специальных ящиков для хранения мобильных телефонов, куда каждый школьник может убрать гаджет.

По ее словам, такое ограничение вводится только во время уроков.

В ходе круглого стола она также обозначила, что, по данным ВЦИОМ, большинство родителей поддерживает такую инициативу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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