Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Накануне был вынесен приговор по одному из самых резонансных уголовных дел в истории Псковской области.

Ведущие - главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудят, какие выводы следуют из дела Александра Кузнецова?

Является ли оно отражением сегодняшних трендов развития общества и государства и маркером ситуации в общественно-политической сфере? Означает ли рост числа громких уголовных дел выход государства на качественно новый уровень борьбы с коррупцией?

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