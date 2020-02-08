Общество

Члены общественно-наблюдательной комиссии и прокуратуры Псковской области посетили ИК-3

ИК-3 с рабочим визитом посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и Игорь Романов, а также прокурор Псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Константин Аброськин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФСИН.

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максима Галактионова и руководства колонии они посетили основные объекты исправительного учреждения.

В ходе визита представители общественности и прокуратуры совершили обход жилой зоны, посетили штрафной изолятор, отряд обычных условий отбывания наказания, столовую, банно-прачечный комбинат, медицинскую часть, школу, студию кабельного телевидения и магазин. Последней точкой обхода стали объекты производственной зоны учреждения.

Кроме того, во время посещения членами региональной ОНК в библиотеку учреждения были переданы книги, предоставленные в безвозмездное пользование Псковским отделением «Ассоциации юристов России».

В заключение визита члены ОНК и представитель прокуратуры провели прием осужденных по личным вопросам, после чего подвели итоги при начальнике ИК-3 УФСИН России по Псковской области. В результате посещения нарушений выявлено не было.