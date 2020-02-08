Общество

Начинается прием заявок на участие во Всероссийском детском конкурсе «Моя Росгвардия»

Начинается прием заявок на участие во Всероссийском детском конкурсе «Моя Росгвардия». Главная цель мероприятия, которое в этом году будет проводиться уже в четвертый раз, привлечение детей и подростков к творческому осмыслению профессии защитника Отечества в жизни своей семьи.

В этом году участникам предлагается написать короткий рассказ, а также создать тематическую иллюстрацию или фотоколлаж к нему на тему одной из номинаций:

«Потомки Великой Победы» (работы должны быть посвящены родственникам участников Конкурса - ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны).

«Росгвардия в жизни моей семьи» (в работах необходимо раскрыть значимость профессии военнослужащего или сотрудника Росгвардии для семьи участника: иллюстрации служебной деятельности, описание подвига и др.).

В каждой номинации победители будут определяться в двух возрастных группах:

от 7 до 12 лет

от 13 до 17 лет

Работу вместе с заполненной анкетой необходимо представить в электронном виде на адрес rosgvard.konkurs@yandex.ru до 6 марта 2020 года. Порядок и правила проведения Конкурса содержатся в Положении.

Победителей творческого состязания определит компетентное жюри, в состав которого войдут представителей Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества и Совета по культуре Росгвардии.

Итоги конкурса будут объявлены 27 марта 2020 года – в День войск национальной гвардии Российской Федерации.

Работы победителей будут представлены на официальном сайте ведомства. Лучшие произведения войдут в традиционный буклет «Росгвардия глазами детей - 2020».