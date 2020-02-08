Общество

Росгвардия впервые представила уникальные материалы о герое Советского Союза Алексее Волошине, которому исполнилось 100 лет

К 100-летнему юбилею Героя Советского Союза полковника в отставке Алексея Волошина в Центральном музее Росгвардии открылась экспозиция, на которой впервые демонстрируются документы, фотографии и подлинные вещи времён Великой Отечественной войны, отражающие подвиг и мужество этого выдающегося человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.

Один из раритетов – военная карта, на которой в 1942 году были нанесены позиции 271-го стрелкового полка 10 дивизии НКВД и артиллерийской батареи, которой командовал лейтенант Алексей Волошин. Здесь же представлен и бинокль того времени. Из такого бинокля в августе 1942 года в разгар кровопролитных боёв за Сталинград Алексей Волошин рассматривал позиции противника. На фронте за Волошиным закрепилось прозвище – «истребитель фашистских «тигров». Всего за годы войны он подбил 20 вражеских танков.

Особого внимания заслуживают наградные документы – удостоверение к золотой звезде Героя Советского Союза и свидетельство к серебряной звезде США. Американской награды Алексей Волошин был удостоен по решению президента Рузвельта за мужество и отвагу, проявленные в бою. В свидетельстве, которое экспонируется в музее, есть надпись на английском язык: «Когда вы видите человека с такой наградой, вы обязаны его приветствовать».

Кроме того, впервые представлены фотографии, на которых Герой Советского Союза Алексей Волошин запечатлен в первые дни Сталинградской битвы в 1942 году и в декабре 1945 года на торжественном мероприятии в Кремле, а также статья Алексея Прохоровича «Как мы били немецкие «тигры»», опубликованная в 1947 году в листке пресс-бюро отдела печати, агитации и пропаганды ГлавПУРа РККА.