Общество

Заседание по иску Игоря Батова против строительства завода «Титан-Полимер» отложено

Псковский городской суд отложил предварительное судебное заседание по иску активиста Игоря Батова с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер». Такое решение было принято на заседании сегодня, 13 февраля, в связи с расширением исковых требований со стороны заявителя, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В суде присутствовал сам заявитель - общественник Игорь Батов, его представитель - адвокат Иван Попов, сторону ответчика представила руководитель правового комитета Псковского района Светлана Позднякова, от заинтересованной стороны - завода «Титан-Полимер» судебное заседание посетил Алексей Обухов.

Игорь Батов, отвечая на вопрос судьи, заявил, что ему необходимо ознакомиться с документами, благодаря которым администрацией Псковского района было выдано разрешение на строительство завода «Титан-Полимер». «Я хочу иметь возможность контролировать то, что строится. Нужно понять - это завод по производству пленки или сырья. Я прекрасно разберусь по документам», - сообщил в суде общественник.

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Одним из исковых требований стал запрос о предоставлении документов Псковским районом, таких как схема земельного участка, технологическая схема, проектная документация, схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, результаты инженерных и других изысканий, связанных с получением разрешения на строительство завода «Титан-Полимер».

Представители Псковского района против этих требований не возражали. «Все документы сегодня с нами, мы готовы их представить», - заявила Светлана Позднякова.

В связи с тем, что заявителем ставится под сомнение заключение, выданное администрацией Псковского района, адвокат Игоря Батова заявил, что в ходе рассмотрения дела будет дана юридическая оценка документов, поэтому к судебному процессу необходимо привлечь органы Государственного регулирования охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, представителей регионального Центра гигиены и эпидемиологии и ГАУ «Госэкспертизы Псковской области».

Представитель «Титан-Полимера» Алексей Обухов попросил отклонить данное требование в связи с тем, что оно выходит за рамки рассматриваемого иска и не имеет отношения к делу. «Вся позиция заявителя строится на субъективной оценке и неправильной трактовке названия завода Игорем Батовым», - заявил он.

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Суд отметил, что расширение и уточнение требований истца является его законным правом, и постановил принять к производству административный иск, где заявлены уточненные требования.



Представителями администрации Псковского района в суде были представлены копии ряда документов, затребованных Игорем Батовым. В том числе пояснительная записка в 2 томах, проект, положительные экспертные заключения, свидетельство аккредитации на проведение негосударственной экспертизы, сама экспертиза и ряд других документов. Суд приобщил копии документов к делу, обязав администрацию Псковского района предоставить оригиналы.

Судья отложила предварительное судебное заседание, чтобы предоставить сторонам возможность подготовить позицию по расширенным исковым требованиям. Заседание назначено на 3 марта, 14.30.