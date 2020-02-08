Общество

В ИК №6 стали производить домики для кукол

Мастерской по выпуску художественной продукции исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области освоен новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления - оригинальный домик для кукол, изготовленных из дерева с применением технологий на лазерном станке.

На новом производстве трудоустроено 3 осужденных, что позволит им своевременно выплачивать и гасить иски. Благодаря открытию новых производственных баз в ИК-6 эта цифра продолжает расти.

По словам представителей ИК-6, домик для кукол представляет собой двухэтажное строение, в котором есть деревянная мебель и предметы интерьера, изделие радует глаз и может стать отличным подарком любому ребенку. Изделие изготавливается из давальческого сырья и только по предварительному заказу.

Стоит отметить, что в ИК-6 основным видом производственной деятельности является деревообработка, в связи с чем выпуск новых образцов продукции происходит регулярно.