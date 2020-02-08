Общество

Мастер - класс по самоадвокатированию провели юристы для жителей Острова

Псковское отделение «Ассоциации юристов» в рамках социального проекта «Территория права» провело для жителей Острова очередной мастер-класс по самоадвокатированию, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской ассоциации юристов.

Мероприятие открылось презентацией социального проекта «Территория права».

«В рамках проекта это третье мероприятие в районах. Мы видим потребность жителей области в правовой информации, видим желание уметь разбираться в вопросах защиты своих прав, получаем положительные отзывы, благодарности за конкретную помощь, которую оказали в рамках индивидуальных консультаций. Команда юристов, которая работает в этом проекте старается донести информацию простым и доступным языком, специально готовит и адаптирует материалы на юридические темы, мы так же всегда учитываем запросы на информацию которая наиболее актуальна в том или ином районе», - отметила руководитель аппарата Псковского отделения Ассоциации Неля Лебедева.

Затем перед участниками мероприятия выступила, помощник нотариуса Островского нотариального округа Евгения Лещенко, которая рассказала о том, какие вопросы может помочь решить нотариус. Она особенно отметила, что нотариусы принимают участие в Общероссийских днях бесплатной юридической помощи и всегда готовы проконсультировать бесплатно по вопросам своей деятельности.

Следующим пунктом программы стало обсуждение актуальных вопросов ЖКХ. Так, руководитель центра «ЖКХ- контроль» Семен Никонов, рассказал участникам о правилах эксплуатации и замены приборов учета энергоресурсов. Тема эта сейчас очень актуальна. Жители области стали получать уведомления о необходимости замены счетчиков за электричество и у граждан возникает много вопросов.

Как всегда в последнее время, при обсуждении темы ЖКХ возникли вопросы о ходе «мусорной» реформы. Люди, по – прежнему, жалуются на то, что нет контейнеров, мусор не вывозят, а квитанции приходят регулярно. Юристы рекомендовали в каждом таком случае обращаться напрямую к оператору. А вот как правильно написать обращение, что бы не только получить ответ, но и действительно решить свою проблему - дала рекомендации Неля Лебедева.

По завершении мероприятия все участники мастер-класса получили информационные пакеты с брошюрами по юридическим вопросам, а все желающие получили индивидуальные консультации юристов.

Отметим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.