Общество

Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для «защиты от микробов», как это делают члены его партии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

Он рассказал о теплоходе у берегов Японии, на котором несколько пассажиров заразились коронавирусом.

«Больше всего микробов на поручнях [теплохода]», - отметил Жириновский. Кроме того, он предложил обходиться без рукопожатий, как это уже делают в Европе.

«Но чем перчатки вас сохранят? Ученые уже подсчитали - более 30 тыс. микробов на наших руках», - сказал лидер ЛДПР, заметив, что депутаты его партии уже обезопасили руки.