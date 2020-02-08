Общество

Законопроект о выводе бизнеса из-под статьи о преступных сообществах прошел первое чтение в Госдуме

Статью 210 Уголовного Кодекса планируют дополнить примечанием о том, что учредители, руководители и работники не могут попадать под статью о криминальных сообществах исключительно в силу того, что работают в единой структуре. Исключение - если юрлицо было заведомо создано для совершения преступлений. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Автором инициативы выступил президент РФ Владимир Путин, указав, что при существующем законодательстве любая компания, чьи руководители нарушили закон, может квалифицироваться как ОПС (Организованное преступное сообщество), и все ее сотрудники автоматически подпадают под статью.

Поправки позволят снизить административное давление на предпринимателей. Ожидается, что правоохранительные органы смогут применять в отношении бизнесменов статью 210 только если докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом.

Смотрите также Декриминализируй это!

В статье 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» говорится о наказаниях за создание преступного сообщества (организации) в целях совершения преступлений либо руководство им или входящими в него структурными подразделениями, а также координацию действий организованных групп. Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы, а максимальный штраф - три миллиона рублей.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроекты направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности и формирование благоприятного делового климата в стране.

«Предложенное изменение позволит исключить применение статьи 210 УК РФ в отношении предпринимателей, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, и никак не связаны с организованной преступностью. Необходимо прекратить эту негативную тенденцию, которая периодически возникает в ходе судебно-следственной практики», - сказал депутат.