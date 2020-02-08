Общество

Псковским росгвардейцам рассказали о боевом пути Героя Советского Союза Алексея Волошина

В региональном управлении Росгвардии прошли тематические занятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза Алексея Волошина. Военнослужащие и сотрудники узнали о жизни и боевом пути легендарного офицера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Полковник в отставке Алексей Волошин в годы Великой Отечественной войны прошел путь от командира огневого взвода до командира батареи полковых 76-мм пушек Сталинградской ордена Ленина мотострелковой дивизии. В боях под Сталинградом командовал артиллерийской батареей 271-го стрелкового полка 10-ой стрелковой дивизии войск НКВД. Принимал участие в Курской битве, а также в наступательной операции «Багратион». Всего за годы Великой Отечественной войны Волошин, командуя артиллерийскими подразделениями, подбил более 20 вражеских танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года старшему лейтенанту Волошину Алексею Прохоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2429). 12 июня 1944 года был награжден медалью США «Серебряная звезда».

В настоящее время Алексей Прохорович со своей супругой Нинель Константиновной проживает в городе-герое Москве. ⠀