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Общество

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

13.02.2020 15:31|ПсковКомментариев: 0

Министерство транспорта России хочет уравнять в правах по перевозке багажа пассажиров верхних и нижних полок поездов. Проект изменений в правила перевозок железнодорожным транспортом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета». 

На сегодняшний день по правилам пассажир нижней полки имеет преимущество для размещения ручной клади под нижним местом, а едущий на верхней — наверху. При этом в другом пункте правил пассажирам гарантируется равный доступ к услугам.

Кроме того, каждый пассажир, помимо мелких вещей, может бесплатно провезти не более 36 килограммов ручной клади размером не более 180 сантиметров по сумме трёх измерений. К ней относятся вещи, которые помещаются на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из особенностей конструкции вагона.

«Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в документе.

Принятие проекта приказа позволит повысить качество обслуживания пассажиров и не повлечёт за собой расходов из федерального бюджета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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