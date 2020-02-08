Общество

В Псковской области пенсии по инвалидности назначаются по данным Федерального реестра инвалидов

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом на основе данных ФРИ. При обращении в ПФР человеку с ограниченными возможностями здоровья достаточно подать заявление, все остальные сведения, подтверждающие право на меры поддержки, фонд получит из реестра. При этом инвалид может направить электронное заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные сведения, например, о периодах стажа или уплате страховых взносов.

Жителям Псковской области с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году назначено 1573 пенсии (100%) благодаря использованию данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ).

Отметим, Федеральный реестр инвалидов — крупнейшая информационная система, которая охватывает самые полные сведения о каждом человеке с инвалидностью в России. Поставщиками данных в реестр являются учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

Напомним, для инвалидов доступ к ФРИ открыт через Личный кабинет на сайте ПФР. В нем можно получить информацию о назначенных выплатах и положенных льготах, подать электронное заявление на оформление пенсии и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг.