Общество

Известны хозяин и хозяйка Сретенского бала в Пскове

Хозяином и хозяйкой Сретенского бала, который пройдёт в Пскове в это воскресенье, уже во второй раз станут депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и директор ООО «СДЛ-Консалт» Елена Матвеева.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре, именно они исполнят первый церемониальный танец, которым будет открыт Сретенский бал.

В завершение вечера от имени хозяина и хозяйки бала гости вечера получат небольшие презенты в знак уважения и благодарности за хороший вечер.

Напомним, V Молодежный Сретенский бал состоится 16 февраля в СРП «Простория». Пригласительные билеты можно получить в Молодежном центре (М.Горького, 15).

Организатором Сретенского бала является Псковский городской молодежный центр при поддержке Молодежного отдела Псковской Епархии, Псковской областной филармонии и Свято-Троицкого Кафедрального Собора.