Общество

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте

Март на всей европейской территории России будет соответствовать климатической норме, прогнозируют синоптики. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, немного теплее обычного погода может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и на Урале. На Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье температура будет в рамках климатической нормы, а на остальной части Дальнего Востока - теплее нормы примерно на градус.

В Москве, как ожидают синоптики, март также будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, а днем воздух будет прогреваться до плюс шести, рассказала Паршина.

На юге России - в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и в Калмыкии - ожидаются заморозки по ночам до минус пяти, однако днем температура будет подниматься до 10-15 градусов выше нуля. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе может потеплеть до плюс 20.

На Урале - в Свердловской, Челябинской и Курганской областях - ночные температуры могут опускаться до минус 15, а днем, особенно во второй половине марта, потеплеет до плюс трех-восьми.

Ранее руководитель Росгидромета Игорь Шумаков рассказал, что, по предположениям синоптиков, весна на европейской территории России наступит уже через несколько недель. В ближайшие же дни в Москве ожидается около нуля, хотя и может подмораживать до минус одного - минус трех. По словам специалистов, такая погода больше характерна не для февраля, а для марта.