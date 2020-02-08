Общество

В Дедовичском районе выбрали нового председателя местного отделения «Союз пенсионеров России»

В Дедовичском районе выбрали нового председателя местного отделения «Союз пенсионеров России». Об эом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Собрание дедовичских пенсионеров прошло в центральной районной библиотеке. После скоропостижного ухода прежнего бессменного лидера Галины Кейзеровой Дедовичское местное СПР более двух месяцев оставалось без руководителя.

В результате голосования председателем была избрана Валентина Фишбейн.

Кандидатура нового председателя Валентины Фишбейн была поддержана администрацией района, местным отделением партии «Единая Россия», руководителем клиентской службы в Дедовичском районе и всеми собравшимися (более 40 человек) членами Местного отделения «Союз пенсионеров России».

Добавим, что местное отделение СПР в Дедовичском районе создано в 2009 году. В настоящее время оно объединяет более 170 пожилых граждан района.

В районе работает Университет третьего возраста, факультеты «Здоровье» и «Информационные технологии».

В Дедовичском районе создан первый в области клуб «Любителей дартса», дедовичская команда самая многочисленная на региональной «Спартакиаде». В 2017 году дедовичанка Викторина Бурмистрова была победительницей межрегионального конкурса «Компьютерная грамотность» в г. Санкт-Петербург, также она неоднократная участница «Спартакиады России», член сборной команды по спорту, участвует в соревнованиях по настольному теннису.