Общество

В 2019 году арбитражными судами России было рассмотрено 1 879 000 дел

Судьи и работники аппарата Арбитражного суда Псковской области 11 и 12 февраля приняли участие в совещании-семинаре председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляционных арбитражных судов, арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, организатором которого выступил Верховный Суд Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области, работа совещания велась в режиме видео-конференцсвязи из здания Верховного Суда Российской Федерации. Всего же с использованием оборудования многоточечной видео-конференцсвязи к трансляции были подключены более двухсот залов судов, расположенных в субъектах Российской Федерации. Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев подвел итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 2019 году и определил приоритетные задачи, стоящие перед судебной системой в 2020 году.

Вячеслав Лебедев озвучил, что в 2019 году арбитражными судами было рассмотрено 1 879 000 дел. При этом, в два раза сократилось количество споров, возникающих в сфере государственных и муниципальных закупок, что свидетельствует об укреплении дисциплины в сфере публичных закупок, на 40% увеличилось количество дел о банкротстве, из общего числа банкротных дел 59% приходится на дела о банкротстве граждан. В этой связи Председатель Верховного Суда Российской обратил внимание судов на недопустимость формального подхода к рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве) граждан.

Кроме того, Вячеслав Лебедев анонсировал принятие в 2020 нескольких пленумов, в том числе:

о некоторых вопросах применения отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств;

о некоторых вопросах применения законодательства о залоге;

о некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством.

Второй день совещания-семинара открыл заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег Свириденко, который более подробно остановился на основных статистических показателях арбитражных судов за 2019 год, определил круг задач на текущий год. В мероприятии приняли участие руководители коллегий Верховного Суда Российской Федерации, руководство Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

В ходе совещания были озвучены важные направления развития судопроизводства: реализация досудебного и внесудебного регулирования споров, развитие судебного примирения и цифровизация судебной деятельности. В частности в 2020 году планируется ввести систему онлайн ознакомления сторон с материалами дела, а также автоматизировать рассмотрение приказного производства за счет искусственного интеллекта.