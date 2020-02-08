Общество

Котов: Поправки «Единой России» по снижению ставок по ипотеке помогут решить в субъектах сразу две проблемы

Предложенные «Единой Россией» поправки в части снижения процентных ставок по ипотеке помогут решить в субъектах сразу две проблемы, заявил заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Нам на региональном уровне сложно влиять на процентные ставки по ипотечным кредитам, которые выдаются для приобретения жилья в ипотеку. Инициатива «Единой России» на федеральном уровне поможет регионам эффективнее решать поставленные задачи. Снижение ставок по ипотеке до приемлемого уровня, с одной стороны, позволит большему количеству семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, оформить ипотечные кредиты и приобрести жильё. А с другой стороны, оживит рынок недвижимости, который в последнее время в Псковской области испытывает трудности», - отметил Котов.

Замсекретаря псковского отделения «Единой России» напомнил, что увеличение объёмов строительства нового жилья является одной из задач национальных проектов. «Но строить и не иметь возможность реализовать жильё – это тоже неправильно», - подчеркнул Котов.

Спикер также обратил внимание на важность пересмотра процентной ставки для семей, уже выплачивающих ипотечные кредиты. «Не все смогли правильно оценить свои финансовые возможности, в результате растёт задолженность по ипотеке, самостоятельно семье очень сложно справиться с этой нагрузкой. Было бы правильно после принятия поправок пересмотреть действующие ипотечные договоры», - добавил Котов.

Председатель областного Собрания заверил, что если при изменении законодательства потребуется реакция региона, парламент направит положительный отзыв.